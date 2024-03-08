Дочь Егоровой со слезами рассказала о родственниках в оккупации и отношении к ним мамы-путинистки

Также актриса призналась, общается ли она с мамой Снежаной, которая поддерживает РФ.

Украинская актриса и телеведущая, старшая дочь ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, Стася Ровинская рассказала о родственниках, которые в Украине находятся в оккупации.

Так, часть родных людей Стаси находятся в Новой Каховке, что, к сожалению, является временно оккупированной территорией. К тому же, отметила актриса, они родственны именно по материнской линии, что является странным стечением обстоятельств, ведь известно, что ее мама Снежана Егорова стала на сторону РФ. Как сообщила знаменитость, с семьей в оккупации почти отсутствует связь, однако они все еще сопротивляются российским оккупационным властям.

"Большинство моих родных с маминой стороны, кстати, что интересно, находятся сейчас в оккупации в Каховке. Там, где родилась моя бабушка и моя мама. И они не поддерживают, конечно, русскую агрессию, войну. Очень сложно, они в возрасте, с ними очень редко можно выйти на связь. Никто не хочет быть Россией. И это очень сложно. Они в оккупации, нет связи. Это сестры моей бабушки – мои двоюродные бабушки, мои троюродные братья и сестры", - со слезами на глазах рассказала Ровинская в интервью Анне Олицкой.

Стася Ровинская

Кроме того, ведущая отметила, что ее мама-путинистка все это знает и никак не реагирует. Более того, продолжает популяризировать российскую пропаганду и "ее риторика не изменилась". Поэтому Ровинская не общается с родным человеком уже продолжительное время.

"Мама об этом знает. Они не общаются (мама со своими родственниками - прим. ред.)", – добавила знаменитость.

Напомним, Стася Ровинская вместе с детьми и мужем находятся в США. Недавно актриса призналась, какую ошеломляющую сумму они тратят на проживание ежемесячно.

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