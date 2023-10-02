Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дочь Елены Кравец на редких кадрах показала, как младшую сестру в школу водит

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1141
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дочь Елены Кравец на редких кадрах показала, как младшую сестру в школу водит

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Девушки вместе проводят время.

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены КравецМария – поделилась редкими кадрами с младшей сестрой Екатериной.

Мария показала в своих Instagram-stories, как утром отводит семилетнюю сестренку в школу. Старшая дочь ведущей уже закончила обучение и помогает родителям с воспитанием младших брата и сестры.

На кадрах, опубликованных Марией, она шла по улице вместе с Екатериной, держа в руках большую мягкую игрушку в виде известного персонажа из саги "Звездные войны". Младшая из Кравец в школьной форме улыбалась рядом.

Дочери Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"В школу!", — подписала кадры Мария.

Дочери Елены Кравец / © instagram.com/maarriill
Дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, что Елена Кравец и ее муж Сергей воспитывают троих детей — 19-летнюю дочь Марию и семилетних близнецов Екатерину и Ивана.

Кстати, недавно телеведущая на редких кадрах показала, как повзрослел ее сын.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1141
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация