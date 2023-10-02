Дочь Елены Кравец на редких кадрах показала, как младшую сестру в школу водит

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – поделилась редкими кадрами с младшей сестрой Екатериной.

Мария показала в своих Instagram-stories, как утром отводит семилетнюю сестренку в школу. Старшая дочь ведущей уже закончила обучение и помогает родителям с воспитанием младших брата и сестры.

На кадрах, опубликованных Марией, она шла по улице вместе с Екатериной, держа в руках большую мягкую игрушку в виде известного персонажа из саги "Звездные войны". Младшая из Кравец в школьной форме улыбалась рядом.

Дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"В школу!", — подписала кадры Мария.

Дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, что Елена Кравец и ее муж Сергей воспитывают троих детей — 19-летнюю дочь Марию и семилетних близнецов Екатерину и Ивана.

Кстати, недавно телеведущая на редких кадрах показала, как повзрослел ее сын.

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