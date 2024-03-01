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Дочь Елены Кравец призналась, какие подарки от родителей запомнились ей больше всего

Дочь Елены Кравец призналась, какие подарки от родителей запомнились ей больше всего

Елена Кравец со старшей дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

Телеведущая также назвала подарок от ее дочери, который поразил ее.

Дочь телеведущей и актрисы Елены КравецМария – рассказала о подарках от родителей.

По словам Маши, одним из самых ценных сюрпризов от родителей были наушники, ведь она профессионально занимается танцами и для нее это очень важно. Также дочь Кравец назвала несколько нематериальных вещей. В частности, подаренные родителями путешествия и организация вечеринки на день рождения за их деньги.

"Последний подарок от родителей – наушники, которые я очень хотела. Это с материальных. Они изменили мое восприятие звука, а я с ним работаю и живу, танцую. Я воспринимаю за подарок путешествия. Родители оплачивали мне вечеринку и мама помогала с организацией, чтобы была хорошая еда, декор… Это запоминающиеся вечеринки, было очень круто! Еще путешествия с друзьями, Америка", - рассказала Мария в подкасте "Вдома поговоримо".

Елена Кравец со старшей дочерью / ©
Елена Кравец со старшей дочерью

В свою очередь, Елена Кравец также рассказала о подарках от дочери. В частности, она вспомнила сюрприз от Маши на Новый год, как она купила для нее белые трендовые сапоги:

"Сапоги белые. Это уже было так по-взрослому, потому что мне всегда хочется быть в тренде и носить не что-то старомодное. Поэтому, когда ты мне подарила это, это была определенная гарантия, что это современно. И во-вторых, они мне подходили под многие вещи", - поделилась ведущая.

Напомним, недавно Елена Кравец нежно поздравила дочь Машу с 21-летием и показала их архивные кадры, где ошеломила сходством.

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