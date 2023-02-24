Дочь Елены Кравец рассказала, где находится в свое 20-летие: "Я родилась в день, который совсем не хочется праздновать"

Старшая дочь ведущей Елены Кравец Мария поделилась, что сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, она празднует день рождения.

На странице в Instagram девушка поделилась кадрами, на которых запечатлена на улицах Киева с домашним любимцем под рукой. Маша одета в джинсы, гольф и серое пальто и искренне улыбается.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

В сообщении под фотографиями Кравец рассказала, какие желания она загадала на свой 20-летний юбилей:

"Так получилось, что я родилась в день, который совсем не хочется праздновать. День, который лучше просто стереть из памяти и забыть весь ужас. Этот год был самым сложным для украинцев. Каждый из нас пережил его по-своему, испытал свои ужасные потери, свои тяжелые травмы… Но и каждый повзрослел… И, думаю, не на один, а сразу на несколько лет… только непонятно, хорошо это или плохо… И все же сегодня 24.02.2023 и мне 20. Есть только два желания (хотя говорят, что их нельзя рассказывать, но одним я поделюсь). Во-первых, мечтаю встретить свой 21-й день рождения в Украине, где каждый клочок земли под мирным небом.А во-вторых, думаю вы сами знаете", — написала Мария.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Также она поблагодарила Вооруженные Силы Украины за возможность в свое 20-летие быть дома в родной Украине, в родном городе с близкими.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, не так давно Мария Кравец хвасталась своими танцевальными умениями. Маша серойзно увлекается фристайлом и у нее довольно неплохо получается.

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