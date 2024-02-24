Дочь Елены Кравец рассказала о собственном празднике и попросила о необычном подарке

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – празднует день рождения.

Сегодня, 24 февраля, дочери знаменитости исполнилось 21 год. Впрочем, Мария уже два года не считает этот день приемлемым для помпезных гуляний, ведь два года назад началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Поэтому единственным желанием старшей дочери Кравец остается победа. В частности, в этот важный день она решила помочь украинским бойцам и попросила поклонников об особом подарке для нее. Так, Мария Кравец открыла собственный сбор на нужды 3 ОШБ.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Сегодня 2 года с начала полномасштабного вторжения и 21 год моего существования. Я знаю, что этот день стал совсем не праздничным для восприятия. Но если желаете меня поздравить, то буду счастлива видеть любой донат на эту банку. Собираем на нужды 3 ОШБ", - написала Кравец.

К слову, Мария также опубликовала собственное архивное фото, где совсем маленькая счастливо улыбается и позирует в кадре. И добавила свое свежее фото, на котором поблагодарила ВСУ за возможность жить.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Мою благодарность ВСУ за то, что в свой 21-й день рождения могу быть рядом с ближайшими очень трудно описать. Хочется поблагодарить каждого, кто нас защищает. Слава украинским Героям!", - растрогала именинница.

Напомним, уже второй год в Украине идет кровавая и ужасная война, которую развязала страна-агрессорка Россия. По этому случаю украинские звезды вспомнили, как они встретили первый день вторжения.

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