Дочь Елены Кравец восхитила кадрами, как с младшим братом и сестрой проводит время дома

Близнецы Елены Кравец вернулись с отдыха.
Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – поделилась редкими кадрами с младшими братом и сестрой.
Заметно подросшие Катя и Ваня появились в Instagram у Марии. Как сообщила старшая дочь Кравец, ее брат и сестра на днях вернулись с каникул. Однако, откуда именно указывать не стала. 20-летняя сестра показала, как проходит их досуг. В частности, Ваня играет в телефон, а рядом возле него сидит его сестра. Впрочем, Катя, только увидев камеру, сразу ушла от брата.
"Булочки вернулись с каникул", - восхитила подписью Мария Кравец.
Также 20-летняя Мария показала забавные кадры из кухни, где видно, как ее младшая сестра пытается найти вкусности на верхней полке шкафчика. Девочка становясь на стол осторожно достает желанные сладости и спрыгивает на пол.
Теперь вся семья Елены Кравец собралась вместе.
Напомним, недавно 20-летняя дочь Елены Кравец Мария основала вместе с мамой собственный подкаст. В одном из его выпусков она призналась, как однажды звездная мама обидела ее, что она обращалась к психологу.
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