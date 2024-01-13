Дочь Елены Кравец восхитила кадрами, как с младшим братом и сестрой проводит время дома

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – поделилась редкими кадрами с младшими братом и сестрой.

Заметно подросшие Катя и Ваня появились в Instagram у Марии. Как сообщила старшая дочь Кравец, ее брат и сестра на днях вернулись с каникул. Однако, откуда именно указывать не стала. 20-летняя сестра показала, как проходит их досуг. В частности, Ваня играет в телефон, а рядом возле него сидит его сестра. Впрочем, Катя, только увидев камеру, сразу ушла от брата.

Мария Кравец с младшими братом и сестрой / Фото: instagram.com/maarriill

Мария Кравец с младшими братом и сестрой / Фото: instagram.com/maarriill

"Булочки вернулись с каникул", - восхитила подписью Мария Кравец.

Также 20-летняя Мария показала забавные кадры из кухни, где видно, как ее младшая сестра пытается найти вкусности на верхней полке шкафчика. Девочка становясь на стол осторожно достает желанные сладости и спрыгивает на пол.

Мария Кравец с младшими братом и сестрой / Фото: instagram.com/maarriill

Мария Кравец с младшими братом и сестрой / Фото: instagram.com/maarriill

Теперь вся семья Елены Кравец собралась вместе.

Напомним, недавно 20-летняя дочь Елены Кравец Мария основала вместе с мамой собственный подкаст. В одном из его выпусков она призналась, как однажды звездная мама обидела ее, что она обращалась к психологу.

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