Дочь Елены Кравец вспомнила первый день полномасштабной войны и как встретила тогда 19-летие

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец вспомнила первый день полномасштабной войны.

Российские оккупанты начали вторжение в Украину ровно три года назад, а именно 24 февраля 2022 года. Именно тогда Маша встретила свое 19-летие. В своем фотоблоге дочь Елены Кравец говорит, что этот день сопровождается самыми страшными воспоминаниями. Мария делится, что уже три года загадывает одно самое главное желание – скорейшую победу Украины в войне.

"Ровно три года назад, в мой день рождения, началась полномасштабная война. Ровно три года, как этот день сопровождается самыми страшными воспоминаниями и в то же время наполняет меня самыми теплыми пожеланиями от лучших людей, которые меня окружают. А еще, ровно три года, как я загадываю одно и то же желание – победу", - поделилась дочь Кравец.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Сегодня, 24 февраля, Марии исполняется уже 22 года. Третий год девушка встречает день рождения, когда в стране идет война. На этот раз дочь Кравец хочет немного приблизить победу. Она открыла благотворительный сбор на нужды защитников.

"В свой 22-й день рождения хочу приблизить скорее осуществление этого желания. Поэтому открываю сбор для подразделения, в котором находится близкий друг, который защищает украинские земли и занимается ремонтами и приобретением автомобилей для войска, которые всегда так нужны на передовой", — объявила Мария.

Напомним, недавно Елена Кравец показывалась со своими родителями. Также ведущая рассказывала о болезни мамы, которую она преодолела.

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