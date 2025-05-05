Дочь Елены Кравец раскрыла правду об отношениях с мамой и как она ее воспитала: "Была дистанция"

Елена Кравец с дочерью Марией / © YULA company

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Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец рассказала, как поддерживает связь с мамой.

Так, 22-летняя Мария Кравец уже долгое время живет отдельно от семьи с парнем. По словам девушки, она никогда не была склонна к чрезмерной дружбе с мамой, ведь не понимает такого. Однако добавляет, что никакого напряжения между ними нет, но есть сильная эмоциональная связь.

"У нас всегда была дистанция. Не очень люблю такие дружеские отношения между родителями и детьми. Считаю это немного странно, но мы при этом не менее близки. У нас очень сильная связь", – поделилась дочь Кравец в интервью "Люкс ФМ".

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Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Также Мария рассекретила главный принцип, который с детства ее звездная мама и отец закладывала ей и ее брату с сестрой. В частности, девушка говорит, что росла с осознанием того, что ее семья такая же обычная, как и остальные. Так что в жизни у нее не было звездной болезни, как и у ее младших брата и сестры.

"Мама и папа всегда нас воспитывали, что мы обычная семья, как и все остальные. Просто наша мама работает на такой работе, а другая мама – на другой. Поэтому мы не задирали нос и в школе все прекрасно вели себя. Малым сложно было поверить, что мама в телевизоре, потому что я в этом росла, а они уже появились в момент, когда все было. Все все отлично понимают. В семье все открыто", – объяснила Мария Кравец.

Напомним, недавно Елена Кравец дебютировала с сольным спектаклем. Редакция ТСН.ua также побывала на событии и рассказала о самых интересных откровениях звезды о разводе, выкидыше и болезни мамы.