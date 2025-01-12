Дочь Елены Мозговой показала, как возлюбленная со своими детьми нежно поздравила ее с 31-летием

Также и сама продюсерша уже поздравила Зою с праздником.

Украинский продюсер Елена Мозговая объявила об особом празднике в ее семье.

Старшая дочь знаменитости Зоя отмечает день рождения. Девушке исполняется уже 31 год. Елена Мозговая нежно поздравила дочь с днем рождения. В частности, продюсер опубликовала архивное фото и показала, как она выглядела в детстве. Мозговая пожелала Зое быть счастливой, прислушиваться к себе в первую очередь и двигаться только вперед.

"С днем рождения тебя, мое солнышко! Будь счастлива, слушай себя, двигайся вперед, светись и свети! Люблю безусловно и всегда рядом. Твоя мама", — обратилась к дочери Елена Мозговая.

Дочь Елены Мозговой в детстве / Фото: facebook.com/olenamozgova

Между тем, Зоя показала, как избранница Юлия поздравила ее с праздником. В частности, она приготовила приятный сюрприз. Утром Зою ждал праздничный торт со свечами, воздушные шарики и букет цветов из желтых роз. Дочери Юлии тоже поздравляли избранницу мамы с днем рождения.

Избранница дочери Елены Мозговой / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Отметим, летом 2024 года дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут. Она призналась, что не одинока и находится в отношениях с женщиной, по имени Юлия.

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