Эминем / © Associated Press

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Дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд залюбовала семейными фотографиями с мужем и маленьким сыном, на которых показала, как проводит осенние дни с семьей.

30-летняя блоггерша поделилась новой фотосессией в Instagram. Для атмосферных кадров семья отправилась на природу. Хейли позировала вместе с мужем и полуторагодовалым сыном Элиотом Маршалом. Все трое подобрали наряды в одном стиле — клетчатые рубашки. Особый уют фотографиям добавили осенние пейзажи. Публикацию дочь рэпера приурочила ко Дню благодарения.

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"Всегда благодарна", - лаконично подписала кадры Хейли.

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Хейли Джейд с сыном / © instagram.com/hailiejade

Семья Хейли Джейд / © instagram.com/hailiejade

На опубликованных фотографиях семья наслаждается в общее время под открытым небом. Маленький Элиот, старший внук 54-летнего Эминема, стал одним из главных героев семейной фотосессии.

К слову, Хейли Джейд – единственная биологическая дочь Эминема и его бывшей жены Ким Скотт. Рэппер неоднократно упоминал ее в своем творчестве, а отцовство стало одной из важных тем его личной жизни.

Хейли Джейд с сыном / © instagram.com/hailiejade

Семья Хейли Джейд / © instagram.com/hailiejade

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