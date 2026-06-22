Дочь Евгения Кошевого на архивном фото показала папу в молодости и поздравила его с важным праздником

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

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Дочь актера Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого показала, как выглядел папа в молодости, и поздравила его с важным праздником.

В Instagram-stories 18-летняя Варвара поделилась архивной фотографией. На снимке она была изображена вместе с папой. Молодой Евгений Кошевой держал совсем маленькую Варвару на руках. При этом они смешно корчили гримасы и дурачились перед объективом фотокамеры.

Вместе с тем, дочь Евгения Кошевого обратилась к папе. В частности, она поздравила его с Днем отца, который в этом году пришелся на 21 июня.

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«С Днем папы», — коротко написала Варвара и оставила смайлик в виде красного сердца.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / © instagram.com/kosshevayaa

Отметим, Евгений Кошевой с июля 2007 года состоит в браке с танцовщицей Ксенией Кошевой. Вместе пара воспитывает двух дочерей — 18-летнюю Варвару и 11-летнюю Серафиму.

Кстати, сейчас старшая дочь Евгения Кошевого живет и учится в Милане. Предлагаем также узнать, чем занимаются и как выглядят дети других популярных украинских звезд.

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