Дочь Евгения Кошевого передумала учиться в Польше: куда будет поступать 17-летняя Варвара

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, что его 17-летняя дочь Варвара передумала ехать на учебу в Польшу.

Вчера, 27 апреля, в Киеве сняли новые выпуски "Единого Квартала". За кулисами многих актеров поддерживали их родственники, в частности дети. Так, художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого мы заметили вместе с супругой Ксенией и двумя дочками - 17-летней Варварой и 11-летней Серафимой .

Мы поинтересовались у Евгения, где в конце концов будет учиться его старшая дочь, и какое высшее учебное заведение за границей их семья выбрала среди университетов. Напомним, ранее Кошевой рассказывал, что Варвара активно учит польский язык, ведь планирует ехать на учебу именно в Польшу.

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"Да, действительно, Варя в этом году планирует поступать. Но в Польшу передумала ехать. Пока мы рассматриваем для поступления Академию эстрадного и циркового искусств, которая находится в Киеве", – откровенно признался ТСН.ua Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой с дочерьми – 17-летней Варварой и 11-летней Серафимой

К слову, дочь другого актера Студии Юрия Ткача в новых выпусках "Единого Квартала" снова примет участие в миниатюрах со своим звездным отцом. Так, 10-летняя Лиза сыграет девочку, которую родители впервые отвели на урок вокала. Что из этого вышло, можно будет увидеть в новых выпусках по субботам на канале "1+1 Украина".