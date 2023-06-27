Дочь Евгения Кошевого с пирсингом в носу и платье с декольте восхитила красотой на фоне моря в Болгарии

Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варвара – восхитила красотой на фоне болгарского побережья.

Юная блогерша находится на отдыхе в Болгарии. За границей девушка сделала немало фото, которыми охотно делится в Instagram. В этот раз Варвара опубликовала кадры, на которых позировала на фоне Черного моря.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Девушка была изображена в белом летнем платье с декольте. Образ Варвара дополнила украшением на шее, серьгами и ярким макияжем. Тем временем свои русые волосы блогерша распустила. Кстати, Варвара сделала себе пирсинг в носу и не стесняется демонстрировать его.

Тем временем подписчики блогерши просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что Варвара выглядит красиво: "такая красивая", "красавица", "словно кукла".

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Напомним, недавно Евгений Кошевой откровенно признался, на какие деньги живет во время войны и сколько тратит в месяц. В частности, из-за российского вторжения артисты почти потеряли свой заработок.

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