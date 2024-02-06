Дочь Евгения Кошевого спела хит Уитни Хьюстон и очаровала своим голосом

Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - Варвара - ошеломила исполнением известной песни Уитни Хьюстон.

16-летняя девушка в своем фотоблоге порадовала поклонников редкими кадрами, на которых она демонстрирует свой вокальный талант. В частности, старшая дочь Кошевого эмоционально исполнила фрагмент из песни I have nothing всемирно известной певицы Уитни Хьюстон. На черно-белом видео Варвара предстает перед микрофоном в школе талантов.

Варвара Кошевая спела песню Уитни Хьюстон

К слову, Кошевая уже давно увлекается пением и демонстрирует большие успехи. Более того, девушка уже дважды принимала участие в проекте "Голос. Дети". Так, она впервые оказалась перед микрофоном на большой сцене в свои восемь лет. К тому же Варвара даже была финалисткой Нацотбора на "Детское Евровидение-2019", но уступила место другому участнику. И продолжает совершенствовать свои навыки.

Напомним, 15 января старшая дочь Евгения Кошевого Варвара отметила свое 16-летие. По этому случаю жена звезды опубликовала ее фото у себя на странице и восхитила поздравлениями.

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