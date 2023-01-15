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Дочь Евгения Кошевого в свое 15-летие восхитила детскими фото

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2354
Время на прочтение
1 мин
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Дочь Евгения Кошевого в свое 15-летие восхитила детскими фото

Евгений Кошевой с дочерью / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара отмечает день рождения.

Сегодня, 15 января, в семье художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого праздник. Старшая дочь знаменитости празднует день рождения.

Варваре исполняется 15 лет. По случаю праздника в Instagram-stories девушка решила вспомнить свое детство и показала архивные детские фото.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / © instagram.com/kosshevayaa
Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара вспомнила, как с родителями отдыхала на море. Юная блогерша опубликовала фото, где изображена вместе с мамой. На снимке Ксения держала совсем маленькую Варю на руках.

Жена Евгения Кошевого с дочерью Варварой / © instagram.com/kosshevayaa
Жена Евгения Кошевого с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Далее девушка показала фотографию, где с распущенными волнистыми волосами позирует дома перед камерой в леопардовом наряде.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / © instagram.com/kosshevayaa
Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Растрогала Варвара и фото, где изображена с косичками и накрашенными губами.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / © instagram.com/kosshevayaa
Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Также дочь Евгения Кошевого насмешила снимком, где позирует перед камерой с наклейками на лице.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / © instagram.com/kosshevayaa
Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Напомним, недавно в семье певицы Екатерины Бужинской был праздник. Старшей дочери исполнительнице исполнилось 16 лет. По случаю праздника Бужинска показала редкое фото Елены.

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Дата публикации
Просмотры
2354
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