Дочь Евгения Кошевого в свое 15-летие восхитила детскими фото

Сегодня, 15 января, в семье художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого праздник. Старшая дочь знаменитости празднует день рождения.

Варваре исполняется 15 лет. По случаю праздника в Instagram-stories девушка решила вспомнить свое детство и показала архивные детские фото.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара вспомнила, как с родителями отдыхала на море. Юная блогерша опубликовала фото, где изображена вместе с мамой. На снимке Ксения держала совсем маленькую Варю на руках.

Жена Евгения Кошевого с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Далее девушка показала фотографию, где с распущенными волнистыми волосами позирует дома перед камерой в леопардовом наряде.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Растрогала Варвара и фото, где изображена с косичками и накрашенными губами.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Также дочь Евгения Кошевого насмешила снимком, где позирует перед камерой с наклейками на лице.

Старшая дочь Евгения Кошевого в детстве / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Напомним, недавно в семье певицы Екатерины Бужинской был праздник. Старшей дочери исполнительнице исполнилось 16 лет. По случаю праздника Бужинска показала редкое фото Елены.

Читайте также: