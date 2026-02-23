Дочь Гарика Корогодского призналась, чем занимается на службе и какую зарплату получает

Гарик Корогодский с дочерью Елизаветой / © пресс-служба MONATIK

Дочь известного бизнесмена Гарика Корогодского рассекретила, чем занимается на службе.

В прошлом году Елизавета прошла военные учения и подписала на три года контракт с добровольческим формированием. Сейчас она патрулирует воздушное пространство и занимается сбитием вражеских "Шахедов". В интервью Славе Демину Елизавета призналась, что на решение пойти служить повлияло два фактора. Во-первых, дочь Корогодского чувствовала, что делает недостаточно для победы. Хотя она и донатила, но считала, что может быть более полезной. Во-вторых, у Елизаветы возник страх войны, поэтому она пошла на военные учения, которые и пробудили в ней желание приобщиться к службе.

"Это для меня такая, очень тонкая тема. Мне сложно говорить. Первая причина, почему я решила идти... У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли право я так жить и что я делаю для этого. Второй момент, я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло", — говорит дочь бизнесмена.

Гарик Корогодский с дочерью Елизаветой / © instagram.com/garikkorogodski

Елизавета служит на добровольных началах, поэтому зарплаты не получает. Более того, она вместе с побратимами вкладывает собственные средства, в частности, покупает бензин для пикапа, на котором и осуществляется патрулирование. Елизавета зарабатывает с помощью Instagram, где делает рекламу.

"Я не получаю зарплату. Мы делаем все за свой счет. Мы даже самостоятельно платим за топливо для пикапа, на котором установлен пулемет, из которого мы сбиваем "Шахеды". Там нет зарплаты. Сейчас я зарабатываю с моей самореализации в Instagram. Я веду блог и там я зарабатываю на рекламе", — говорит дочь бизнесмена.

