Дочь Гарика Корогодского стала на защиту Украины: бизнесмен раскрыл, где она служит

Уже три месяца Елизавета защищает украинские земли от оккупантов.

Гарик Корогодский с дочерью

Гарик Корогодский с дочерью / © пресс-служба MONATIK

Известный бизнесмен Гарик Корогодский рассказал о службе своей дочери Елизаветы.

Так, несмотря на материнство и воспитание троих детей, Лиза приняла смелое решение стать в ряды защитниц и пройти полноценную военную подготовку. По словам Гарика, она уже три месяца служит в составе сил территориальной обороны Украины. Девушка дежурит в составе огневой группы, которая сбивает вражеские «шахеды». Такое смелое решение Лизы ее родители восприняли сразу.

Звезда уже опубликовал фото с дочкой в военной форме. И одновременно не сдержал гордости за дочь и добавил забавный комментарий в своем фирменном стиле.

Гарик Корогодский с дочерью / © instagram.com/garikkorogodski

Гарик Корогодский с дочерью / © instagram.com/garikkorogodski

«Три месяца назад Лиза сказала, что хочет в ТРО, на службу. Думала, хитромордая, что мы с ее мамой будем отговаривать. Короче, прошла нелегкое обучение и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает „шахеды“. Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришников, чтобы не сидеть с детьми. Лизаня, горжусь тишком-нишком, лав», — трогательно и одновременно шутливо написал бизнесмен.

