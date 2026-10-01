Дочь Георгия Дрозда раскрыла страшную болезнь, от которой умер ее легендарный отец

Георгий Дрозд и его дочь Клавдия

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Украинская актриса Клавдия Дрозд раскрыла страшную болезнь, от которой умер ее легендарный отец, народный артист Украины Георгий Дрозд.

Жизнь актера оборвалась 9 июня 2015 года в возрасте 74 лет. Клавдия Дрозд в интервью Алине Доротюк призналась, что на самом деле смерть отца была ожидаемой. Дело в том, что в последние годы своей жизни Георгий Дрозд тяжело болел. У артиста был рак крови. В течение последних пяти лет своей жизни актер ездил на переливание.

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Клавдия Дрозд говорит, что хоть и смерть была ожидаемой, но все равно тяжело это воспринимать. Тем не менее, артистка взяла себя в руки и начала поступление в театральный институт. Клавдии Дрозд в этом помогала мама — актриса Анастасия Сердюк.

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Архивное фото семьи Клавдии Дрозд / © скриншот с видео

«Папы не стало, к сожалению, 9 июня. Через месяц я начала поступление в театральный институт. Я поступила в театральный спустя два месяца после смерти папы. Он болел долго, у него был рак крови. Это была ожидаемая смерть, потому что за пять лет до этого он на переливание крови ездил. Это не неожиданная смерть. Это просто одно из тех событий, когда ты просыпаешься тем человеком, которым больше никогда не засыпаешь», — поделилась артистка.

Отметим, Георгий Дрозд умер 9 июня 2015 года. Жизнь актера забрал рак крови. После смерти мужчину кремировали, а его прах похоронили в колумбарию Байкового кладбища в Киеве.

Напомним, ранее Клавдия Дрозд рассказала о старшем брате Максиме Дрозде, который во время войны в Украине остался в России и стал предателем. Артистка рассказала, общается ли с ним.

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