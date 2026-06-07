Дочь Георгия Гонгадзе вышла замуж за иностранца: появились первые фото

Мирослава Гонгадзе выдала дочь Соломию замуж

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Дочь известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе и журналистки Мирославы Гонгадзе, Соломия (Саломе), вышла замуж.

Мужем девушки стал американский политический аналитик Даглас Клайн, который специализируется на вопросах Украины и активно поддерживает наше государство на международной арене. Радостной новостью поделилась Мирослава Гонгадзе в своем фотоблоге. Она обнародовала серию фотографий со свадебного торжества и коротко подписала их: «За один шаг к новой семье!».

Свадьба Соломии Гонгадзе

Свадьба Соломии Гонгадзе

Подробностями торжества семья делиться пока не стала, однако на опубликованных кадрах можно увидеть счастливых молодоженов и их близких на фоне памятника выдающемуся украинскому философу Григорию Сковороде, который установлен возле Украинского дома в Вашингтоне.

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Для особого дня Соломия и Даглас выбрали символические образы. Возлюбленные предстали в вышиванках, подчеркнув украинские корни невесты и свое уважение к национальным традициям. Такого же дрескода придерживались и родные молодоженов, которые позировали для памятных фото в традиционном украинском наряде.

Свадьба Соломии Гонгадзе

Известно, что Соломия и Даглас обручились еще летом 2025 года. Тогда об изменениях в личной жизни дочери также сообщала Мирослава Гонгадзе. С тех пор пара готовилась к важному шагу и в итоге официально стала супругами.

К слову, Даглас Клайн известен как политический аналитик, который глубоко изучает украинскую тематику. С начала полномасштабного российского вторжения он неоднократно выражал поддержку Украине и привлекал внимание международного сообщества к событиям в нашем государстве. Несмотря на то, что мужчина проживает в США, он периодически приезжает в Украину даже во время войны и сотрудничает с украинской неприбыльной организацией.

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