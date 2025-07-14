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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1188
Время на прочтение
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Дочь Гонгадзе сообщила о поступлении в самый престижный вуз в США: "Огромная честь"

Нана рассекретила программу, которую будет изучать на магистратуре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Нана Гонгадзе

Нана Гонгадзе

Дочь украинского журналиста Георгия Гонгадзе - Нана - сообщила о начале обучения в одном из самых престижных вузов мира.

27-летняя девушка в Facebook с гордостью сообщила, что поступила в Гарвардский университет, где будет учиться на магистратуре в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса. Ее специализация - Восточноевропейские студии. Нана также рассказала, что в рамках своей программы планирует сосредоточиться на теме цифровых коммуникаций и публичной дипломатии в странах Восточной Европы с особым акцентом на Украину.

Нана Гонгадзе

Нана Гонгадзе

"Я очень рада поделиться, что буду учиться в Гарвардском университете этой осенью, чтобы получить магистерскую степень по Восточноевропейским студиям в Центре российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете. Это действительно мечта, которая осуществилась, и огромная честь получить такую возможность! С нетерпением жду исследования пересечения цифровых коммуникаций и публичной дипломатии в Восточной Европе (в частности, в Украине)", - написала Нана.

Напомним, недавно Нана Гонгадзе вышла замуж в США и показала фото со свадьбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1188
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