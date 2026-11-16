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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Дочь и сын Степана Гиги показали архивное фото с покойным отцом, которому могло бы исполниться 67

Родные и команда трогательно почтили память певца.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Степан Гига с дочерью и сыном

Степан Гига с дочерью и сыном

Сегодня, 16 ноября, народному артисту Украины Степану Гизе могло бы исполниться 67 лет. Однако в прошлом году жизнь известного певца оборвалась.

В день рождения артиста его родные и команда поделились щемящими воспоминаниями и посвятили ему трогательный пост. В Instagram близкие опубликовали архивное семейное фото, на котором Гига позирует вместе с дочерью Квитославой, сыном Степаном Гигой-младшим, а также друзьями и коллегами.

Родные и команда поблагодарили артиста за его творчество и подчеркнули, что память о нем будет продолжать жить в песнях, которые он оставил после себя. По их словам, певец подарил слушателям не только музыкальное наследие, но и частицу собственной души.

Степан Гига с семьей и командой

Степан Гига с семьей и командой

«Сегодня должен быть еще один день рождения. Еще один год, полон музыки, улыбок, цветов и искренних поздравлений… Но жизнь распорядилась иначе. Степан Петрович, Вы оставили после себя гораздо больше, чем песни. Вы оставили часть своей души в каждом, кто хоть раз слышал Ваш голос. И пока звучат Ваши песни, пока люди поют их вместе, пока вспоминают Вас с теплом, Вы рядом. С Днем рождения, наш дорогой Степан Петрович! Светлая память и безграничная благодарность за все», — говорится в посте.

Под публикацией также собрались многочисленные комментарии поклонников. Пользователи вспоминали певца с теплом, благодарили за его творчество и писали, что будут передавать его песни следующим поколениям как часть украинского культурного наследия.

  • Вечная память. Ваши песни навсегда будут звучать в наших домах, передадим их нашадкам как клад, наше культурное наследие. Спасибо, пан Степан, что нам есть что передать и что беречь

  • С земным днем рождения, Степан Петрович! Вы навсегда с нами — в Ваших песнях, в воспоминаниях и в наших сердцах. Светлая память. Помним

  • Человек, который с достоинством нес имя своего народа и передал эти ценности дальше. Помним, скучаем…

  • Вечная и светлая память

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало резкое ухудшение здоровья на фоне болезни. Известно, что у певца был сахарный диабет. С ноября 2025 года артист находился в больнице, где ему также была проведена операция, однако спасти его не удалось. 15 декабря Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

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