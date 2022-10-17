Дочь Ирины Горовой показала редкое фото со своим мужем

Дочь продюсерши и соучредительницы MOЗGI GROUP Ирины Горовой не слишком делится подробностями личной жизни.

Впрочем, недавно Наталья решила сделать исключение и показала милое фото со своим мужем, за которого вышла замуж в этом году. Правда, на снимке лица юноши совсем не видно, ведь парочка нежно обнималась и целовала друг друга.

Наталья Горовая с мужем / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Отметим, в этом году в личной жизни Натальи Горовой произошли кардинальные перемены. Дочь Ирины лишилась статуса холостячки и вышла замуж. Наталья со своим любимым обручилась в Ливане, ведь ее избранник имеет ливанские корни.

Женилась пара по мусульманским традициям. Впрочем, сама Наталья не принимала другой веры. Также известно, что влюбленные еще планируют сыграть свадьбу в Украине, а также обвенчаться.

Кстати, Наталья молчала о том, что вышла замуж. Радостной новостью поделилась сама Ирина Горовая.

Напомним, тем временем холостячка Ксения Мишина получила в подарок роскошный букет цветов. Актера призналась, кто ей подготовил такой приятный презент.

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