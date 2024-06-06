Дочь Ирины Горовой показалась в белом платье и заинтриговала собственной свадьбой

Дочь украинской продюсерши Ирины Горовой – Наталья – намекнула, что сыграла свадьбу со своим возлюбленным.

В своем Instagram блогерша опубликовала милые кадры, на которых предстала в белом нежном платье. В руках она держала букет цветов, похожий на тот, который обычно выбирают невесты.

Наталья Горовая не стала делиться подробностями, а в подписи к видео лишь добавила смайлик в виде белого сердечка и на английский "the day", что переводится как "день".

Дочь Ирины Горовой / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

В комментариях подписчики начали подозревать, что Наталья сыграла свадьбу. Особенно на такие мысли навеяло немало комментариев от знаменитостей и родных дочери Горовой. Теплые слова Натальи написали Надя Дорофеева, Ирина Монатик, Потап и другие.

Кстати, Ирина Горовая в комментариях поздравила дочь: "Солнышко! Поздравляю, дорогая моя". Также теплые слова с поздравлением оставил под постом и отец Натальи – Юрий Горовой.

Напомним, еще в 2022 году Ирина Горовая рассказывала, что ее дочь вышла замуж. Муж Натальи – из Ливана. Они поженились согласно традициям мусульманства, сама же дочь Горовой веру не меняла. Продюсер также рассказывала, что Наталья также планировала официально заключить брак и сыграть свадьбу в Украине, и обвенчаться в церкви.

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