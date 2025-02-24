Дочь Ирины Горовой полностью показала мужа и рассекретила оригинальный сюрприз ему на юбилей

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой полностью показала своего мужа и рассекретила, какой оригинальный сюрприз устроила ему на 30-летие.

Возлюбленный Натальи – Амир – 23 февраля отпраздновал день рождения. У избранника Горовой был юбилей, ему исполнилось 30 лет. По случаю особого праздника Наталья устроила для возлюбленного особенный сюрприз.

Наталья Горовая отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь Ирины Горовой организовала мужу праздничную вечеринку. Мероприятие было в стиле ситкома "Друзья". Локация была украшена детскими фотографиями Амира и разноцветными воздушными шариками, Наталья пригласила их ближайших приятелей и родных, а также заказала торт именинника, который был украшен свечами. Кстати, особого внимания заслуживает наряд мужа Горовой. Амир надел футболку, на которой была надпись на английском языке "Киев".

Наталья Горовая отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Муж Натальи был очень рад такому необычному сюрпризу. Он опубликовал в Instagram фото с возлюбленной и отметил, что она - самая лучшая жена. Тем временем Наталья ответила избраннику взаимностью.

Наталья Горовая отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Наталья Горовая отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал засветила лицо своего мужа. Также знаменитость показала, какой была их свадьба.

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