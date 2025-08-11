- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 721
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь Ирины Горовой восхитила фото с мужем и показала новую квартиру, где они поселились
У дочери Ирины Горовой было новоселье. Наталья показала, как они с мужем провели этот день.
Дочь украинского продюсера Ирины Горовой показалась с мужем и сообщила об переменах в их жизни.
Наталья не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Однако на этот раз она порадовала милым фото с мужем Амиром. В частности, они вместе позировали на фоне лестницы и махали руками друзьям.
Как оказалось, супруги, которые проживают за границей, поселились в новой квартире. А это у них было новоселье. На праздник Наталья и Амир пригласили самых близких друзей. Пара угощала гостей снеками и пиццами, а также различными газированными напитками. Развлекались они игрой в настольные игры.
"Пригласили друзей в гости на новоселье. Обожаю вас", - подписала кадры дочь Ирины Горовой.
Наталья не устраивала традиционный рум-тур. Однако на кадрах можно немного разглядеть, как выглядит квартира дочери Ирины Горовой и ее мужа.
Напомним, недавно певица Анна Тринчер поселилась в новой квартире. Артистка показала, как выглядит ее дом изнутри.