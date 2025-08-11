Дочь Ирины Горовой восхитила фото с мужем и показала новую квартиру, где они поселились

Дочь Ирины Горовой / © instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой показалась с мужем и сообщила об переменах в их жизни.

Наталья не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Однако на этот раз она порадовала милым фото с мужем Амиром. В частности, они вместе позировали на фоне лестницы и махали руками друзьям.

Дочь Ирины Горовой с мужем / © instagram.com/natashka.gorovaya

Как оказалось, супруги, которые проживают за границей, поселились в новой квартире. А это у них было новоселье. На праздник Наталья и Амир пригласили самых близких друзей. Пара угощала гостей снеками и пиццами, а также различными газированными напитками. Развлекались они игрой в настольные игры.

"Пригласили друзей в гости на новоселье. Обожаю вас", - подписала кадры дочь Ирины Горовой.

Новоселье дочери Ирины Горовой / © instagram.com/natashka.gorovaya

Наталья не устраивала традиционный рум-тур. Однако на кадрах можно немного разглядеть, как выглядит квартира дочери Ирины Горовой и ее мужа.

Новоселье дочери Ирины Горовой / © instagram.com/natashka.gorovaya

