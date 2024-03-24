Дочь известного украинского ведущего восхитила поздравлениями отца с 42-летием

Сегодня, 24 марта, украинский телеведущий, капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан, празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 42 года.

По этому праздничному случаю множество друзей и близких присоединились к поздравлениям ведущего в Instagram. В частности, многие теплые слова своему звездному папе также адресовала его 18-летняя дочь Валерия. Она опубликовала их общий снимок на фоне моря и растрогала подписью:

"Лучший в мире папа, самая большая поддержка, лучший друг и коллега. Поздравляю с днем рождения. Ну и очень люблю", - написала Валерия.

Александр Педан с дочерью. Instagram Валерии Педан

Также дочь телеведущего призвала своих подписчиков сделать папе подарок в форме доната на его сбор на FPV-дроны для ВСУ.

"Кстати, Александр Педан принимает поздравления сегодня донатом на сбор. Собирает на FPV-дроны. Будем благодарны за поддержку", - добавила блогерша.

Дочь Александра Педана. Instagram Валерии Педан

Между тем, сам Александр Педан у себя в фотоблоге также призвал донатить на сбор для ВСУ по случаю личного праздника.

Александр Педан. Instagram Александра Педана

Напомним, сегодня 24 марта свой день рождения также отмечает экс-герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Его 21-летняя жена уже поздравила возлюбленного.

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