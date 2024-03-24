Дочь известного украинского ведущего восхитила поздравлениями отца с 42-летием

Валерия показала совместное фото с родным человеком на фоне моря.
Сегодня, 24 марта, украинский телеведущий, капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан, празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 42 года.
По этому праздничному случаю множество друзей и близких присоединились к поздравлениям ведущего в Instagram. В частности, многие теплые слова своему звездному папе также адресовала его 18-летняя дочь Валерия. Она опубликовала их общий снимок на фоне моря и растрогала подписью:
"Лучший в мире папа, самая большая поддержка, лучший друг и коллега. Поздравляю с днем рождения. Ну и очень люблю", - написала Валерия.
Также дочь телеведущего призвала своих подписчиков сделать папе подарок в форме доната на его сбор на FPV-дроны для ВСУ.
"Кстати, Александр Педан принимает поздравления сегодня донатом на сбор. Собирает на FPV-дроны. Будем благодарны за поддержку", - добавила блогерша.
Между тем, сам Александр Педан у себя в фотоблоге также призвал донатить на сбор для ВСУ по случаю личного праздника.
Напомним, сегодня 24 марта свой день рождения также отмечает экс-герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Его 21-летняя жена уже поздравила возлюбленного.
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