Дочь Камалии с серьезными травмами оказалась в больнице: "Мирабелла попала в беду"

Украинская певица Камалия рассказала, что ее 10-летняя дочь попала в больницу.

Печальными новостями знаменитость поделилась в своем Instagram. Исполнительница опубликовала фото, где Мирабелла лежит на больничной койке в "Охматдете". По словам Камалии, ее дочь упала с электросамоката и получила серьезные травмы. У девочки перелом руки и смещение. Мирабелле уже оказали оперативную медицинскую помощь, за что певица очень благодарна врачам "Охматдета".

"Хочу выразить безграничную благодарность врачам "Охматдета" за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелле, которая, к сожалению, попала в беду — упала с электросамоката и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу, наша девочка уже на пути к выздоровлению", – поделилась артистка.

Дочь Камалии Мирабелла / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия говорит, что дочь уже чувствует себя гораздо лучше. Другим родителям, чьи дети пользуются электросамокатами, звезда дала важный совет. Певица говорит, что транспорт хоть и кажется безопасным, но это не так. По словам Камалии, стоит быть очень внимательным и постоянно напоминать ребенку об осторожности.

"Хочу также обратиться ко всем родителям, чьи дети пользуются электросамокатами: будьте, пожалуйста, чрезвычайно внимательны! Эти устройства, хоть и кажутся безопасными, могут нести в себе серьезную угрозу здоровью. Призываю всех заботиться о безопасности своих деток, быть внимательными и всегда напоминать им об осторожности", — отметила артистка.

Напомним, недавно Камалия показывала, как выглядел ее бывший муж в молодости. К слову, ровно 50 лет назад бизнесмен Мохаммад Захур приехал в Украину на обучение.

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