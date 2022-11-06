Дочь Константина Меладзе рассказала, как отец помог ей подготовить выступление на "Голосі країни-12"

Также девушка впервые поделилась, в какой стране находится.

Дочь известного продюсера Константина Меладзе и участница "Голосу країни-12", Лия Меладзе, рассказала, как известный отец помог ей подготовить выступление для вокального шоу.

Новый эпизод проекта удивил зрителей первыми "Нокаутами", у которых тренеры выбирали будущих финалистов. За место в команде Нади Дорофеевой сразилась и Лия. Девушка удивила нежным и чувственным исполнением песни Святослава Вакарчука "На небі".

После исполнения вокалистка рассказала, что помощь с аранжировкой она попросила у отца, Константин Меладзе.

"На самом деле, я сказала папе, что хочу, чтобы песня была такой, будто я сижу на облаке", — поделилась Лия.

Звездные тренеры попросили Святослава Вакарчука спеть вместе с девушкой, на что он с радостью согласился. У певца и Лии получился очень лирический дуэт.

Также впервые в эфире "Голоса країни-12" дочь Меладзе рассказала, где находится сейчас. Оказалось, что во время войны в Украине девушка уехала в США, где продолжает поддерживать Украину.

Напомним, что перед Лией спел харизматичный рокер из Херсона, посвятивший свое выступление тем, кому пришлось остаться в оккупированном городе.

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