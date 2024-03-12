Дочь Константина Меладзе восхитила редким фото с 48-летней мамой-красавицей

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – поделилась редким фото со своей мамой-красавицей.

Снимок, на котором запечатлен родной человек, Лия опубликовала в своем Instagram. Кадр был сделан, когда 48-летняя Яна Сумм прогуливалась с дочерью и посетила кофейню. Лия сфотографировала маму, когда та задумчиво всматривалась вдаль.

Кроме того, дочь Меладзе призвала подписчиков присоединиться к флешмобу. Лия предложила пользователям опубликовать в фотоблоге снимки с их мамами. Также Лия призвала выражать любовь к родным людям и быть им благодарными.

Яна Сумм / Фото: instagram.com/meladzeliya

"Это моя мама. Я прошу людей, которые любят свою маму, присоединиться к флешмобу и опубликовать фотографию женщины, которая создала вас. Только одно фото вашей мамы! Любим наших мам и будем им благодарны", — призвала Лия.

Отметим, что после начала полномасштабной войны дочь Константина Меладзе поселилась за границей. Вероятно, вместе с ней и мама Яна Сумм. Девушка избегает публичности и не рассказывает, что происходит в ее жизни.

Напомним, Константин Меладзе и Яна Сумм прожили в браке 19 лет. У них трое общих детей – дочери Лия и Алиса и сын Валерий.

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