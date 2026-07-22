Дочь Корогодского шокировала подозрением на хронический недуг и показалась на службе: "Запустила ситуацию"

Гарик Корогодский с дочерью / © instagram.com/garikkorogodski

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Дочь украинского бизнесмена Гарика Корогодского — блогер Лиза Корогодская — откровенно рассказала о резком ухудшении самочувствия и возможном диагнозе.

На днях она уже делилась кадрами из больницы, где проходит лечение под капельницами. Тогда блогерша не объяснила, что именно произошло. Теперь же Лиза призналась: врачи подозревают у нее астму, а одной из главных причин проблем со здоровьем могло стать многолетнее курение.

По словам Корогодской, она начала экспериментировать с сигаретами еще в начальной школе, а уже с подросткового возраста эта привычка стала неотъемлемой частью ее жизни. Блогерша в фотоблоге честно призналась, что никогда не пыталась бросить курить, ведь не испытывала такой необходимости.

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«Мне 34 года. И большую часть своей жизни я курила. Это не история о том, как я безуспешно пыталась бросить. Я даже не пробовала. Начала играть с сигаретами еще в третьем классе, а примерно с седьмого это уже стало привычкой. Меня все устраивало», — поделилась Лиза.

Лиза Корогодская

Она также откровенно описала, что курение давно стало для нее своеобразным ритуалом. После того как укладывала детей спать, могла часами сидеть наедине и курить. Даже когда малыши перестали просыпаться ночью, она все равно просыпалась по привычке и тянулась за сигаретами.

Лишь после появления серьезных симптомов блогерша обратилась к медикам. Сейчас она проходит дополнительные обследования, однако врачи уже предварительно предполагают развитие астмы.

«Сейчас мне предварительно поставили диагноз астмы. Впереди еще до обследования, поэтому точку ставить рано. Я очень долго списывала все на панические атаки. Притворялась, что это не обо мне. Но в какой-то момент просто запустила ситуацию. Меня пугает даже не сам диагноз, а то, что мы пока не нашли способ остановить это», — призналась она.

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По словам Лизы, медики прямо объяснили ей, что без полного отказа от курения улучшения ждать не стоит: «Врач сказал прямо: если я не брошу курить, лучше не станет. Больше меня раздражает то, что я вынуждена это делать не потому, что сама захотела, а потому, что другого выхода уже нет».

Пост Лизы Корогодской

Несмотря на тревожные прогнозы врачей и необходимость кардинально менять привычки, Лиза не собирается отказываться от военной службы. Она уже показалась во время ночного дежурства и призналась, что сейчас наступил переломный момент в ее жизни.

«Сейчас пришло время, когда я вынуждена задуматься, что я делаю для себя, а что против себя. Меня устраивало, что эти вещи управляют мной, а не я ими. Время перемен, нужно немного сил на это», — откровенно написала дочь Гарика Корогодского.

Лиза Корогодская

Напомним, недавно актриса Шэрон Стоун после инсульта пошла на рискованный шаг после оговорок врачей и повергла в шок.

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