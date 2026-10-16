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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Дочь Кузьмы Скрябина изменила свой облик: какую пластическую операцию сделала 29-летняя Барбара

Барбара Кузьменко показала свой реабилитационный период и как сейчас выглядит.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Дочь покойного лидера группы «Скрябин», музыканта Андрея Кузьменко впервые раскрыла подробности недавней пластической операции и как проходит реабилитация.

В своем фотоблоге 29-летняя косметолог Барбара Кузьменко рассказала, что в начале октября изменила форму носа благодаря риносептопластике. Она показала свои фото в период обновления. Судя по фото Барбары, несколько этапов уже позади.

Так, дочь легендарного музыканта после пластики ходила со специальными тейпами и лейкопластырями в зоне носа, а теперь остались лишь незаметная внешняя фиксация и специальные небольшие вставки-вкладыши в ноздри, которые помогают сохранять их симметрию.

Барбара ранее делилась, что после операции некоторое время проходила курс капельниц. Но уже сейчас стало известно, что косметолог завершила его. К тому же постепенно она восстанавливает уход за лицом.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Однако реабилитация не прошла без непредсказуемых ситуаций. На 13-й день после операции девушке пришлось срочно догонять свою собаку выбежавшую из дома Мишу. Из-за физической нагрузки Барбаре стало плохо. Но, к счастью, сейчас все хорошо.

«Миша решил, что мне уже лучше, на капельницы перестала ездить, поэтому решил выскочить из дома и бежать по частному сектору от нас с мамой. Я напомню, что это 13-й день после риносептопластики и еще в процессе реабилитации. Пока бежала, закружилась голова и из носа пошла кровь. Но Миша дома, и это главное», — написала Барбара.

Сторис Барбары Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Сторис Барбары Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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