Дочь Кузьмы Скрябина ответила, почему еще не родила первенца

Дочь Кузьмы Скрябина ответила, почему еще не родила первенца

24-летняя девушка почти два года замужем.

Дочь украинского музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко — Барбара — ответила, почему еще не родила первенца.

Так, 24-летняя девушка в 2019 году вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. В программе "Світське життя" дочь легенды ответила, что с пополнением в семье не торопится, потому что строит карьеру.

Барбара Кузьменко с мужем / instagram.com/kuzmenko_barbara

"Хочу вырасти в плане карьеры, стать на ноги в плане дермато-косметологии, поэтому сейчас занимаюсь полностью этим", — поделилась Барбара.

Также девушка призналась, что мечтает открыть собственную клинику.

"Через два месяца заканчиваю интернатуру по дермато-венерологии и каждый месяц прохожу какие-то курсы, то контурная пластика, то ботокс, то есть каждый раз разные курсы. На работу также устроилась и работаю сейчас в клинике", — рассказала она.

Барбара Кузьменко / instagram.com/kuzmenko_barbara

Девушка добавила, что также делает себе уколы красоты. Впрочем, она не прибегает к инъекциям, которые предназначены не для ее возраста.

"Некоторые инъекции я пробовала колоть, потому что, когда ты в этой сфере, это очень интересно, как она подействует именно на тебя, чтобы потом это рассказывать людям", — отметила Кузьменко.

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