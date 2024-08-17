Дочь Кузьмы Скрябина показала фото отца с молодости и растрогала обращением к нему

Артисту должно было исполниться 56 лет.

Сегодня, 17 августа, легендарный украинский певец Кузьма Скрябин, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, мог бы праздновать день рождения. Артисту должно было исполниться 56 лет.

В памятную дату дочь музыканта – Барбара – посвятила ему пост в фотоблоге. Девушка почтила память отца. В частности, она опубликовала фото Кузьмы Скрябина. На снимке молодой певец держал на руках свою маленькую дочь.

Также Барбара растрогала обращением к папе. Дочь Кузьмы Скрябина поздравила его с днем рождения. Пост она дополнила смайликом в виде расколотого надвое сердца.

"С днем рождения, лучший папа", — обратилась к покойному отцу Барбара.

Кузьма Скрябин с маленькой дочерью / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Отметим, Кузьма Скрябин трагически ушел из жизни 2 февраля 2015 года. Артист попал в ужасное ДТП, когда из Кривого Рога возвращался домой. От полученных травм музыкант умер. Похоронили Кузьму Скрябина в семейном склепе в поселке Брюховичи.

Напомним, недавно была годовщина смерти музыканта Николая Мозгового. Дочь артиста – продюсер Елена Мозговая – почтила память отца и довела до слез обращением к нему.

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