Дочь Кузьмы Скрябина показала фото с отцом и трогательно почтила его память

Кузьма Скрябин / © moemisto.ua

В этот день, 17 августа, лидер группы "Скрябин", музыкант Андрей Кузьменко, должен был бы праздновать день рождения. Артисту бы исполнилось 57 лет.

Дочь музыканта - Барбара Кузьменко - по случаю особенной даты почтила память родного человека. В своем Instagram девушка опубликовала архивное фото с папой, где она запечатлена еще совсем маленькой. Они тогда позировали для страниц журнала Viva!.

Также Барбара трогательно обратилась к папе и растрогала поздравлением с днем рождения: "С днем рождения, лучший папа".

Кузьма Скрябин с дочерью / © instagram.com/kuzmenko_barbara

Кстати, 14 августа Барбара устраивала в Киеве вечер памяти Кузьмы Скрябина. Девушка организовывала для его поклонников концерт, где звучали хиты отца.

Отметим, жизнь Андрея Кузьменко оборвалась 2 февраля 2015 года. Артист погиб в жутком ДТП в селе Лозоватка, что в Днепропетровской области. Авто, в котором ехал Скрябин, врезалось в молоковоз. От полученных травм музыкант погиб на месте. Похоронили Андрея Кузьменко в поселке Брюховичи, что во Львовской области.

