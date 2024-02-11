Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, какие подарки получала от папы и о каком бизнесе он мечтал

Барбара признается, что папа всегда дарил желаемое.
Дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко поделилась, какие подарки для нее делал папа за свою жизнь.
По словам Барбары, ее самый родной человек всегда дарил то, что она действительно хотела и чем увлекалась. Одним из сюрпризов были духи. Но после гибели папы девушка хранит их как память и не пользуется ими.
"Коллекции конструкторов лего, в свое время я очень этим увлекалась. А еще у меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне многое без меня, сам, и всегда угадывал – и по вкусу, и по размеру", – рассказала Барбара в интервью oboz.ua.
Дочь Скрябина признается, что еще при жизни ее папа хотел открыть бизнес, который собирал бы всех его поклонников в одном месте. Так, семье Барбары частично удалось воплотить этот замысел, ведь они открыли известную кофейню-пекарню в Киеве, где действительно время от времени собираются ценители творчества Кузьмы Скрябина:
"Сюда приходят люди, которые живут рядом, и те, кто проходит мимо и заглядывает, потому что интересно. Но и поклонники папы тоже часто посещают заведение – нас очень это радует", – добавила Барбара.
Напомним, недавно Барбара Кузьменко впервые поделилась подробностями болезни, мучившей ее еще с детства, и рассказала, как боролась с ней.
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