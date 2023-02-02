Дочь Кузьмы Скрябина рассказала о том, как узнала о смерти отца

Ведущий Алексей Суханов снял цикл интервью о музыканте и пообщался с главными женщинами в его жизни.

27 февраля на телеканале 1+1 Украина состоится премьера ток-шоу "Говорит вся страна".

На днях в Киеве прошли съемки первых эпизодов, где в формате журналистского расследования будут раскрывать детали событий, вызвавших общественный резонанс.

Сегодня студию "Сніданку з 1+1" посетил ведущий проекта Алексей Суханов, который на своем YouTube-канале "Говорит Суханов" представил фильм-интервью к годовщине гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Телеведущий смог эксклюзивно пообщаться с главными женщинами в жизни музыканта: мамой, женой и дочерью.

"Я не был знаком с Кузьмой, но решил снять о нем фильм, ведь он – символ Украины, и мы должны беречь такие символы. В современном мире таких легендарных фигур очень мало, и к сожалению, новое поколение часто уже не знает, например, кто такой Богдан Сильвестрович Ступка. Сейчас, когда мы переживаем такую страшную трагедию как полномасштабная война, такие люди должны быть нашими ориентирами. Кузьма — это человек, который не признавал границ и "статусов". Андрей уважал искренность", - говорит Алексей Суханов.

Во время разговора с матерью Кузьмы Ольгой Михайловной Суханов узнал подробности о жизни музыканта. В выпуске появилась дочь Андрея Кузьменко Барбара, которая рассказала, как узнала о смерти отца. Суханов поделился, что мама Кузьмы очень помогла съемочной группе, в частности, с интервью дочери Кузьмы Барбарой.

Мама Кузьмы Скрябина и Алексей Суханов

"Я понимаю, как это было тяжело, ведь они переживали всю эту боль снова. Нам нужно было показать Андрея с разных сторон и в разных ролях, как отца, мужа и сына. В тот момент, когда они возвращались в воспоминания о дне гибели Кузьмы я чувствовал, как они мужественные, сильные, их боль не утихла, и я считаю, что она никуда не денется, ведь если ты любишь человека, то он всегда рядом с тобой. Никто не трогает вещи Андрея в его комнатах. Когда ты заходишь в дом, в котором жил Кузьма, идешь в студию, где создавались скрябинские смыслы, ты чувствуешь, будто зашел в святыню. В его студии осталось все так, как было", – говорит Суханов.

Дочь Кузьмы Скрябина и Алексей Суханов

Жена Кузьмы Скрябина и Алексей Суханов

Впервые мама Кузьмы Ольга Михайловна приготовила любимое блюдо музыканта – голубцы по особой рецептуре.

"Я с детства мечтал стать диктором, но по образованию я повар шестого разряда, – говорит Суханов. Рецептура любимых голубцов Кузьмы крайне уникальна. Ольга Михайловна никогда не готовила эти голубцы вообще. Считаю, что страна должна знать, каким было любимое блюдо такой легенды, потому что это как его песни – клад".

Полное интервью с женщинами Кузьмы Скрябина смотрите по ссылкам – первая часть, вторая часть.

Напомним, ранее мы писали о самых популярных композиций Кузьмы Скрябина. Треки музыканта всегда отличались остросоциальными, меткими и пророческими текстами.

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