Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о "прилете" по ее дому в Киеве и показала последствия

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Дочь покойного лидера группы «Скрябин», музыканта Андрея Кузьменко — Барбара — сообщила о вражеском «прилете» по ее дому в Киеве.

Утром 1 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу. К сожалению, не обошлось без последствий. Во время атаки вражеских беспилотников на Киев произошло возгорание нескольких этажей в одной из многоэтажек, расположенной в Подольском районе.

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Как оказалось, в этом доме живет дочь Кузьм Скрябина. Барбара вышла на связь в Instagram-stories и сообщила о «прилете». С самой девушкой и ее семьей физически все хорошо. Однако Барбара говорит, что моральное состояние совсем ужасно, что даже пришлось пить успокоительные.

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«Прилет в мой дом в другой подъезд. Физически с нами все ок. Морально — без слов…», — поделилась Барбара.

Дом, в котором живет дочь Кузьмы Скрябина / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Отметим, страна-агрессор Россия уже несколько дней подряд терроризирует столицу. Практически ежидневно РФ обстреливает Киев и область беспилотниками и ракетами разных типов. К сожалению, попаданий не удается избежать. Недавно в силе Мила Бучанского района вообще случилась трагедия. Произошло попадание в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. Тогда пострадал дом лидера группы O. Torvald Жени Галича. Музыкант уже показал свое изуродованное жилье.

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