Дочь Кузьмы "Скрябина" в 10-ю годовщину его смерти показалась на могиле отца

В этот день, 2 февраля, десять лет назад Украину всколыхнула новость об ужасной гибели музыканта, лидере группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Ему было 46 лет.

В трагический день Кузьма возвращался из Кривого Рога, где отыграл концерт, в столицу. И на дороге автомобиль, за рулем которого находился звезда, столкнулся с молоковозом. К сожалению, певец погиб на месте ДТП.

За свою жизнь Андрей не боялся выражать свое мнение и всегда отстаивал интересы Украины. Большинство вспоминает его как яркую, харизматичную и прямолинейную личность с незаурядным чувством юмора и самоиронией. Поэтому по случаю 10-летия смерти артиста в Сети многие украинцы вспоминают особые моменты с ним и делятся воспоминаниями, архивными фото и видео.

Не могла не почтить память Кузьмы также и его дочь Барбара Кузьменко. Девушка в фотоблоге показала кадр с места, где похоронен Кузьма Скрябин. В частности, на фотографии виднеется монумент с фото покойного музыканта,возле которого стоят цветы и лежат флаги.

Могила Кузьмы Скрябина / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Барбара призналась, что до сих пор ее боль от потери ближайшего человека не утихает: "10 лет. А боль не станет меньше никогда".

Напомним, недавно стало известно о смерти заслуженного артиста Украины Станислава Колокольникова. Уже обнародовали дату прощания с актером.

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