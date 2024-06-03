Дочь Кузьмы Скрябина восхитила редким фото с мужем и рассказала о важном событии в семье

Дочь Кузьмы Скрябина – Барбара Кузьменко – поделилась важным событием, которое недавно случилось в ее семье.

Барбара поделилась, что стала крестной матерью. Обряд крещения состоялся в Киеве во Владимирском соборе. Барбара крестила мальчика, которого зовут Тарасом. В частности, девушка стала крестной мамой уже во второй раз.

Барбара Кузьменко стала крестной мамой / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

"А у меня еще один крестник – малыш Тарас", – поделилась Кузьменко.

На обряд крещения также пришел муж Барбары - Виктор, чтобы поддержать в важный момент. В частности, девушка сфотографировалась с ним на фоне собора и опубликовала в Instagram их редкое фото.

Барбара Кузьменко с мужем / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Отметим, что Барбара Кузьменко вышла замуж 20 декабря 2019 года. Избранником девушки стал ее однокурсник Виктор Тур. Своих детей у супругов пока что нет.

Напомним, недавно ведущая ТСН Наталья Островская окрестила дочь. Также знаменитость впервые показала лицо шестимесячной девочки.

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