Дочь Кузьмы Скрябина восхитила редким фото с мужем и рассказала о важном событии в семье

Барбара стала крестной матерью.
Дочь Кузьмы Скрябина – Барбара Кузьменко – поделилась важным событием, которое недавно случилось в ее семье.
Барбара поделилась, что стала крестной матерью. Обряд крещения состоялся в Киеве во Владимирском соборе. Барбара крестила мальчика, которого зовут Тарасом. В частности, девушка стала крестной мамой уже во второй раз.
"А у меня еще один крестник – малыш Тарас", – поделилась Кузьменко.
На обряд крещения также пришел муж Барбары - Виктор, чтобы поддержать в важный момент. В частности, девушка сфотографировалась с ним на фоне собора и опубликовала в Instagram их редкое фото.
Отметим, что Барбара Кузьменко вышла замуж 20 декабря 2019 года. Избранником девушки стал ее однокурсник Виктор Тур. Своих детей у супругов пока что нет.
Напомним, недавно ведущая ТСН Наталья Островская окрестила дочь. Также знаменитость впервые показала лицо шестимесячной девочки.
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