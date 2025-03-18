Дочь Лины Костенко рассказала о состоянии мамы накануне 95-летия и где она сейчас

19 марта легенда современности Лина Костенко будет праздновать юбилей. Накануне в столичном Доме кино прошла презентация нового издания романа "Берестечко".

На встрече с читателями присутствовала дочь поэтессы, профессор Римского университета Оксана Пахлёвская. Перед выступлением в комментарии для ТСН.ua она призналась, что Лина Васильевна, к сожалению, не будет присутствовать на вечере, хотя и очень рада, что такие встречи с читателями проходят даже без ее участия.

На презентации книги Лины Костенко

"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", – ответила ТСН.ua Оксана Ежи-Яновна.

Уже на самой презентации дочь Лины Костенко вспомнила, какие смыслы ее мама вкладывала в легендарный роман, который она писала почти три десятилетия, а также некоторые трогательные моменты с детства.

Дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская

В Киеве презентовали новую книгу Лины Костенко: ее дочь рассказала подробности жизни поэтессы

"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефир. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила… Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда посмотрела со слезами на глазах. "Неужели так жалко тот кефир?", - думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек в доме, из бабушкиной пенсии. Совершенно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе? Потому что, если у человека есть достоинство, если у человека есть чувство свободы - все, он не может иметь никакого компромисса с системой", - рассказала на встрече дочь Лины Костенко.



На встрече также присутствовала известный врач и исполнительница песен на слова Лины Костенко Ольга Богомолец. В финале презентации она спела композицию "Пробачте, осінь, я вас не впущу", а также призналась, что видеоряд для этой песни создала художница Ольга Навроцкая с помощью искусственного интеллекта. "Мы все живем в эпоху Лины Костенко, а также искусственного интеллекта. Поэтому я попыталась их объединить", – сказала перед выступлением Ольга Богомолец.

На презентации книги Лины Костенко

По словам издателя Ивана Малковича, новая книга Лины Костенко с иллюстрациями Владислава Ерко удивит читателей своей актуальностью, хотя работа над самим романом началась в 60-е годы прошлого столетия. "Ты читаешь и думаешь: "Это будто Богом диктовано, и так точно эти слова ложатся друг с другом, такие смыслы в них, что это просто так не напишешь", — сказал на презентации Иван Антонович. Напомним, роман "Берестечко" посвящен трагическому событию в истории Украины, а именно поражению войска Богдана Хмельницкого.

К слову, сегодня и завтра в Украине запланировано множество событий, посвященных юбилею легендарной поэтессы. Во Львове 18 марта состоится поэтический вечер, в котором примут участие Алексей Суханов, Сергей Калантай, Андрей Исаенко, Лариса Руснак и другие известные артисты.

Напомним, недавно народный артист Назар Заднепровский также рассказал о состоянии своей мамы.

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