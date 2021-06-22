Дочь Любови Успенской перенесла несколько серьезных пластических операций

Певица заявила, что вскоре Татьяна предстанет перед публикой с новой внешностью на сцене.

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская, которая помирилась с дочерью, сообщила, что Татьяна Плаксина перенесла несколько пластических операций.

В интервью изданию "Собеседник" звезда поделилась, что скоро девушка предстанет перед публикой на сцене с новой внешностью.

"Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, которой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделю — и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции", — поделилась артистка.

instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенская добавила, что дочь готова выступать на сцене, добавив, что Таня поет лучше нее. Звездная мама нашла композиторов, в частности, из Америки, которые готовят для Плаксиной репертуар.

"Таня поет так, что переплюнет меня. Люди увидели посты в соцсетях, где мы пели с ней дуэтом, и стали предлагать свои песни. Предложения посыпались одно за другим, я ей сказала: "Таня, сейчас время заниматься творчеством!". Она готова, потому что уже давно об этом мечтала", — рассказала певица.

Заметим, в 2018-м Татьяна Плаксина попала в ДТП в Коста-Рике на велосипеде и ударилась лицом об асфальт. Девушка выбила зубы и изувечила лицо. Таня пережила кучу операций.

Напомним, ранее Любовь Успенская возмутила поцелуем с дочкой в губы. Пользователи раскритиковали фото с Татьяной Плаксиной.

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