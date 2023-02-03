Дочь Мадонны Лурдес Леон оконфузилась – ее не пустили на модное мероприятие

С дочерью поп-звезды Мадонны, 26-летней моделью Лурдес Леон произошел неприятный инцидент в Нью-Йорке.

Девушка приехала на шоу Marc Jacobs, впрочем, стоявшая на входе охрана ее не пропустила на мероприятие. А все дело в том, что Лурдес опоздала и дверь уже была заперта. И пока дочь Мадонны вместе с другом стояла на входе и пыталась уговорить охранников, караулившие у входа папарацци встали на ее сторону.

Они даже начали скандировать "впустите ее!". Впрочем, охрана была неумолима. Кстати, те же журналисты спросили у охранников, знают ли они, чья дочь Лурдес. Интересно, что сама модель не стала пугать стражей своими родственными связями. Девушка спокойно ждала, пока ее пустят, но этого так и не произошло.

Отметим, что на показ Лурдес Леон пришла одетая в вещи Marc Jacobs – джинсовое платье, джинсовую куртку, а образ дополнила джинсовой сумочкой.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Напомним, не так давно 26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон показала, в каком наряде гуляла с подругой. Правда, платье Лурдес больше напоминало наряд из магазина для взрослых.

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