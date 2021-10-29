Дочь Мадонны в боди постояла на четвереньках перед камерой, демонстрируя ягодицы

Лурдес Леон откровенно позировала на камеру.
Старшая дочь американской певицы Мадонны – Лурдес Леон – как и ее звездная мама, не стесняется быть откровенной.
Так, 25-летняя модель снялась в новом кампейне французского дома моды Mugler. Девушка предстала в видео в довольно дерзком виде – в боди из кожи и сеточки и на каблуках. Лурдес постояла на четвереньках перед камерой, демонстрируя ягодицы, а затем эффектно прошлась по подиуму.
Меньше чем за сутки публикацию просмотрели почти 100 тысяч раз. Леон скрыла комментарии от подписчиков, поэтому неизвестно, как оценили фаны это видео.
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