Дочь Мадонны в эротическом наряде шокировала фотосетом: как порноактриса

Похоже, девушка идет по стопам своей звездной мамы.

Дочь эпатажной поп-звезды Мадонны Лурдес озадачила поклонников новой фотосессией.

25-летняя модель приняла участие в съемках для глянца Paper, во время которых предстала в довольно смелом образе. Так, на страницах журнала Лола, как ее называют близкие, позирует почти обнаженной – в латексном верхе от бикини, который засветил бюст девушки, и в мини-юбке.

Также во время фотосета Лурдес примерила голубое мини-платье и розовую блузку.

Для просмотра фото листайте вправо

Кроме того, девушка в откровенных позах разместилась на машине и кровати.

Похоже, Мадонна, в свое время наделавшая немало шума в шоу-бизнесе, поддерживает дочь в ее творчестве.

Более того, 63-летняя Медж вместе с дочерью также появилась в фотосессии – звездная мама позировала в кружевном корсете и колготах в сеточку. "Мы – банда! Моя лучшая половина" – подписала фото с дочерью знаменитость.

Читайте также: