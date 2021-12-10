Дочь Мадонны в эротическом наряде шокировала фотосетом: как порноактриса

Похоже, девушка идет по стопам своей звездной мамы.
Дочь эпатажной поп-звезды Мадонны Лурдес озадачила поклонников новой фотосессией.
25-летняя модель приняла участие в съемках для глянца Paper, во время которых предстала в довольно смелом образе. Так, на страницах журнала Лола, как ее называют близкие, позирует почти обнаженной – в латексном верхе от бикини, который засветил бюст девушки, и в мини-юбке.
Также во время фотосета Лурдес примерила голубое мини-платье и розовую блузку.
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Кроме того, девушка в откровенных позах разместилась на машине и кровати.
Похоже, Мадонна, в свое время наделавшая немало шума в шоу-бизнесе, поддерживает дочь в ее творчестве.
Более того, 63-летняя Медж вместе с дочерью также появилась в фотосессии – звездная мама позировала в кружевном корсете и колготах в сеточку. "Мы – банда! Моя лучшая половина" – подписала фото с дочерью знаменитость.
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