Дочь Малахова рассказала о покойном режиссере и о том, почему он не приехал на ее свадьбу

Даша Малахова поделилась, каким был ее известный отец.

Дочь легендарного украинского режиссера, худруководителя Театра на Подоле Виталия Малахова – Даша Малахова – поделилась воспоминаниями о покойном отце.

На странице в Facebook актриса разместила несколько черно-белых кадров с родным человеком и рассказала, каким он был. Так, телеведущая поделилась, что Виталий Ефимович имел уникальное качество – он был открыт для всех людей. По ее словам, каждый мог получить от Малахова совет, подарки, попросить роль или поплакать на его плече.

Виталий Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

"Папа мог забыть как зовут его внуков, (когда хвастаясь их наличием представлял их) он очень редко дарил мне подарки и чаще всего в день моего рождения мог забыть меня поздравить. Хотя так было не всегда и когда ещё была жива мама он очень рано утром тихонько уходил на Житний рынок и на наши с мамой подушки ложились букеты цветов. Он не приехал ко мне на свадьбу (хотя на первых двух он был мельком) поскольку несмотря на то, что он режиссер - очень не любил толпу. Зрителей терпел. Как и актеров. Плохих. Хороших обожал. И любил сборы труппы (наверное не так много плохих актеров у него)" – вспомнила Даша.

Виталий Малахов с дочерью и внуком / facebook.com/dasha.malakhova

Также Даша добавила, что только с ней папа мог поговорить искренне. Также, по ее словам, Виталий Ефимович не любил, когда люди выражали ему свое признание.

"Или, не дай Бог, пафосно описывали его хорошими прилагательными, как под постом о его смерти — выходя из комнаты он поворачивал голову к моему уху и говорил: "Господи, когда это уже кончится." А теперь оказывается, что все только начинается. Я уже даже в голове пошутила, что хорошо, что он ушёл, потому, что для него это было бы невыносимо. Он не хотел никого обидеть и выполнял просьбы людей, но потом звонил и говорил, что они просто выкручивают ему руки и он об этом знает. Но должен им помочь. Потому, что сам никогда ничего не просил и думал, что человек только в самой ужасной жизненной ситуации может просить", – добавила она.

Виталий Малахов с дочерью / facebook.com/dasha.malakhova

Малахова рассказала, что она одевала отца, зачесывала, делала ему перевязки и работала у него водителем. Актриса отметила, что любила отдавать ему себя, любила ухаживать за ним и потеря в ее семье "не подлежит исправлению". Впоследствии знаменитость планирует реализовать планы, которые она обсуждала с режиссером.

"Пройдёт время, я сделаю все, о чем мы говорили в наших тысячных обсуждениях, театральный хаб, сделаю доступной для режиссёров и актеров его огромную библиотеку, закончим начатые спектакли… но никогда больше он не будет звонить мне по автодозвону 17 раз подряд, чтоб спросить где лечат ДЦП у детей, поскольку в такси водитель упомянул, что у его ребёнка ДЦП, а я всех знаю и всем тоже помогаю (по его версии). Потом скажет "не думай об этом" если почувствует, что я в запаре, зная, что я уже не могу не думать. Ему все было важно и абсолютно не важно одновременно, он был крайне сконцентрирован и рассеян одновременно, он безумно любил жизнь и уставал от неё, но иначе он не мог. Потому, что этого требовали люди. А отказывать людям он не умел", – добавила дочь режиссера.

Виталий Малахов с дочерью / facebook.com/dasha.malakhova

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