Дочь "мамы" Верки Сердючки полностью показала своего мужа и поздравила его с важным праздником

Дочь украинской актрисы Инны Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, сообщила о важном празднике в ее семье.

В своем Instagram Яна поделилась, что они с возлюбленным празднуют первую годовщину бракосочетания. Ровно год назад, а именно 27 октября, влюбленные официально сказали друг другу так. Поэтому в своем Instagram дочь Белоконь нежно поздравила избранника с их особым праздником.

Свадьба дочери Инны Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Яна адресовала возлюбленному теплые слова, отметив, что любит его безгранично и они единственные есть друг у друга. Кроме того, девушка опубликовала кадры с их свадьбы. Дочь Белоконь показала свой первый танец с мужем. На кадрах можно прекрасно разглядеть избранника Яны, которого раньше она тщательно скрывала.

"Ровно год назад, 27.10.23, мы поженились! Безгранично люблю! Мы есть друг у друга!" – обратилась к мужу Яна.

Свадьба дочери Инны Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Отметим, дочь Инны Белоконь вышла замуж 27 октября прошлого года. Уже в апреле этого года Яна впервые стала мамой, родив девочку Веронику.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова праздновала годовщину брака. Артистка по случаю важной даты показывала, какой была ее свадьба с концертным директором Алексеем Бондарем.

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