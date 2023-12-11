Дочь "мамы" Верки Сердючки восхитила новыми фото со свадьбы и рассекретила, когда вышла замуж

Она показала ранее не виденные фото со своего праздника.

Дочь украинской актрисы Инны Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, порадовала новыми фото со свадьбы.

В своем Instagram Яна показала, каким был ее праздник. В частности, дочь Белоконь опубликовала ранее не виденные фото со свадьбы. На снимках Яна показалась в роскошном свадебном платье с длинной фатой.

Дочь Инны Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Также девушка опубликовала новые фотографии со своим мужем. Правда, возлюбленного Яна не спешит рассекречивать, так что скрыла его лицо.

Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/makohonyana_

Кроме того, дочь Белоконь рассекретила, когда же на самом деле вышла замуж. Оказалось, что Яна официально стала женой 8 ноября.

"Так быстро летит время, вот мы уже месяц как муж и жена", – подписала снимки Яна.

Дочь Инны Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Отметим, Инна Белоконь в ноябре объявила, что ее дочь вышла замуж. Актриса тогда опубликовала несколько свадебных фото, правда, не стала вдаваться в подробности.

Напомним, ранее известная украинская певица Lama вспомнила, как вышла замуж в 18 лет. Ранний брак артистки продлился всего год.

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