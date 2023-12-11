Дочь "мамы" Верки Сердючки восхитила новыми фото со свадьбы и рассекретила, когда вышла замуж

Она показала ранее не виденные фото со своего праздника.
Дочь украинской актрисы Инны Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, порадовала новыми фото со свадьбы.
В своем Instagram Яна показала, каким был ее праздник. В частности, дочь Белоконь опубликовала ранее не виденные фото со свадьбы. На снимках Яна показалась в роскошном свадебном платье с длинной фатой.
Также девушка опубликовала новые фотографии со своим мужем. Правда, возлюбленного Яна не спешит рассекречивать, так что скрыла его лицо.
Кроме того, дочь Белоконь рассекретила, когда же на самом деле вышла замуж. Оказалось, что Яна официально стала женой 8 ноября.
"Так быстро летит время, вот мы уже месяц как муж и жена", – подписала снимки Яна.
Отметим, Инна Белоконь в ноябре объявила, что ее дочь вышла замуж. Актриса тогда опубликовала несколько свадебных фото, правда, не стала вдаваться в подробности.
Напомним, ранее известная украинская певица Lama вспомнила, как вышла замуж в 18 лет. Ранний брак артистки продлился всего год.
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