Дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала лицо 4-месячной дочери и ее таинство крещения

Яна также раскрыла имя девочки.
Дочь украинской актрисы Инны Билоконь, играющей "маму" Верки Сердючки, впервые показала свою дочь.
Так, на днях в Instagram Яна рассказала о крещении 4-месячной дочери, которую она с возлюбленным назвала Вероникой. Более того, дочь актрисы впервые прервала интригу и полностью показала первенца. На изображениях маленькая Вероника позирует в церкви с мамой.
"05.09.2024 – самый желанный праздник Крещения нашей дочери. Спасибо родным и друзьям, что разделили этот праздник вместе с нами", — написала Яна.
После таинства крещения вся семья собралась вместе, чтобы отпраздновать особый день. Так, Яна показала большой розовый торт с именем дочери и подарки в виде плюшевого мишки и множества шариков. А также на редком фото попозировала с мужем.
Теплыми поздравительными словами дочь знаменитости также засыпали ее подписчики:
- Поздравляю маленькую Вероничку. Это один из важных первых шагов в жизни
- Какая красотка. Пусть растет здоровой и счастливой
- Какая красивая. Счастливой судьбы малышу!
Напомним, дочь актрисы Инны Белоконь впервые стала мамой в апреле этого года. А вскоре Яна полностью показала своего мужа и редкое фото с их свадьбы, которая состоялась в ноябре прошлого года.
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