Дочь Майкла Джексона разошлась с женихом через полгода после помолвки

Пэрис Джексон и Джастин Лонг / © instagram.com/parisjackson

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Младшая дочь поп-короля Майкла Джексона от жены Дебби Роу — актриса, модель и певица Пэрис — отменила помолвку с музыкальным продюсером Джастином Лонгом.

Об этом 27-летняя звезда сообщила в своем блоге в X (бывший Twitter) после волны слухов в Сети. В частности, накануне папарацци засняли ее в Малибу — на фото Пэрис выглядела очень подавленной и шла по улицам со слезами на глазах. Некоторые пользователи соцсетей начали сразу предполагать, что певица сорвалась после пяти лет трезвости от наркотических веществ. Однако Пэрис сразу дала отпор сплетням резким заявлением.

"Это слезы после разрыва. Вы опять, бл*ха, придумываете лишнее", — коротко и эмоционально ответила она сплетникам.

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Пэрис Джексон и Джастин Лонг / © instagram.com/parisjackson

Интересно, что еще в начале июля Пэрис делилась нежными фото с Джастином в своем Instagram. Пара обнималась за кулисами одного из концертов тура Джексон и отдыхала на пляже. Поэтому казалось, что влюбленных все серьезно. Их роман длился с 2022 года, а в начале декабря 2024-го пара объявила о помолвке романтическими фото.

Почему именно разошлись Пэрис и Джастин — пара пока не комментирует. Но фанаты поддерживают девушку в комментариях.

Напомним, недавно артистка Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин сообщили о разводе — известна причина.