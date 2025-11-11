Дочь Майкла Джексона шокировала изменениями на лице из-за употребления наркотиков: "Это разрушило мою жизнь"

Пэрис Джексон / © Associated Press

Единственная дочь легендарного певца Майкла Джексона, 27-летняя Пэрис Джексон, ошеломила поклонников откровенным видео, в котором показала последствия своего прошлого наркотического опыта.

Артистка призналась, что в ее носовой перегородке образовалась дыра — именно из-за употребления наркотических веществ. В ролике, который распространили в Instagram, Пэрис подсветила отверстие фонариком, продемонстрировав, что звук свиста, который слышен, когда она дышит, имеет вполне физическое объяснение.

«Это именно вследствие того, о чем вы подумали. Детки, не употребляйте наркотики. Я не собираюсь никому указывать, что делать, но не советую — это разрушило мою жизнь…» — призналась Джексон.

Пэрис объяснила, что не планирует исправлять дефект хирургически, ведь уже шесть лет как не удается о веществ. Она не хочет возвращаться к лекарствам, которые могут спровоцировать рецидив зависимости. Звезда даже пошутила, что теперь может протянуть макаронину через отверстие в носу.

Стоит отметить, что Пэрис Джексон пережила сложный период после смерти своего отца. Она неоднократно попадала в больницу после попыток самоубийства и инцидентов на вечеринках, где, по сообщениям СМИ, получала травмы под воздействием алкоголя или наркотиков.

